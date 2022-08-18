Винищувачі окупантів порушили повітряний простір Фінляндії [ Редагувати ]
У четвер вранці, 18 серпня, поблизу прибережного міста Порвоо два російських винищувачі МіГ-31 підозрюються в порушенні повітряного простору Фінляндії. Про це повідомляє Reuters.
Порушення відбулося о 06:40 за Гринвічем. Повідомляється, що літаки летіли в західному напрямку і перебували в повітряному просторі Фінляндії протягом двох хвилин.
Голова пресслужби оборонного відомства Крістіан Ваккурі сказав:
Глибина передбачуваного порушення повітряного простору Фінляндії становила один кілометр.
Фінські ВПС ідентифікували літаки, прикордонна служба вже почала розслідування порушення. Про те, чи мали літаки повітряний супровід, не повідомляється.
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Та чи підуть на дипломатичний крок загарбники? Або далі керуватимуться ганебною тактикою шантажу? Ці питання поки відкрити. І віри окупантам немає. Тож Запорізька область і всі служби готуються до ймовірних сценаріїв.