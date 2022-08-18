У четвер вранці, 18 серпня, поблизу прибережного міста Порвоо два російських винищувачі МіГ-31 підозрюються в порушенні повітряного простору Фінляндії. Про це повідомляє Reuters.

Порушення відбулося о 06:40 за Гринвічем. Повідомляється, що літаки летіли в західному напрямку і перебували в повітряному просторі Фінляндії протягом двох хвилин.

Голова пресслужби оборонного відомства Крістіан Ваккурі сказав:

Глибина передбачуваного порушення повітряного простору Фінляндії становила один кілометр.

Фінські ВПС ідентифікували літаки, прикордонна служба вже почала розслідування порушення. Про те, чи мали літаки повітряний супровід, не повідомляється.