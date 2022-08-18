Данілов пояснив, чому Україна не погодиться на територіальний компроміс з росією [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна не погоджуватиметься ні на жодні територіальні компроміси з росією. Усілякі компроміси з Кремлем лише відкладуть війну на майбутнє.
Про це повідомляється у Twitter-акаунті секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р. Будь-який територіальний компроміс з Кремлем - це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському "колосу на глиняних ногах", - заявив Данілов.
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