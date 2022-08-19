Окупанти можуть завдавати ракетний удар по приміщенню Маріупольської камерної філармонії, де планують влаштувати самосуд над бійцями "Азову" на День незалежності. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару.

За даними ГУР, щоб додати вигляд "легітимності" цій акції, окупанти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників рашистських "ЗМІ".