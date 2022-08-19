Жителі Запоріжжя повідомили про вибухи [ Редагувати ]
Фото ілюстративне / Фото: fbc.ua
У п'ятницю, 19 серпня, жителі Запоріжжя повідомляють про вибухи. Про це повідомляє місцеве видання inform.zp.ua.
В області була оголошена повітряна тривога.
У Запоріжжі чути вибухи. Без паніки! Дотримуйтесь спокою та перебувайте у безпечних місцях.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram закликав жителів міста пройти до укриттів.
Варто зазначити, що о 13:02 у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога.
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