Окупанти мінують котельні: у Мелітополі готують диверсії [ Редагувати ]
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив про те, що у тимчасово захопленому Мелітополі окупанти минуть теплоцентралі та котельні. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону новин.
За його даними, окупанти готуються їх підірвати, щоб звинуватити Україну в зриві опалювального сезону.
Вже другий день йде мінування наших теплоцентралей і наших великих котелень – їх три. Окупанти їх мінують, щоб звинувачувати наші ЗСУ, але ми розуміємо, що зруйнували газову систему саме росіяни. Так що з опаленням буде складно.
Восени місто та інші окуповані території Запорізької області може чекати комунальний колапс, тому що в багатьох населених пунктах немає газу, а значить, не буде опалення.
За інформацією Запорізької ОВВА, на сьогодні в області без газопостачання перебуває 226 681 абонент у 269 населених пунктах області. Через пошкодження магістральних газопроводів на території Запорізької та Донецької областей в області повністю відключені 261 і частково 8 населених пунктів.
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