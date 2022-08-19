"Білорусь не буде нападати на Україну" - лукашенко [ Редагувати ]
Фото: Офіс президента Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко заявив, що його країна не збирається нападати на Україну. Про це повідомляє БелТА.
Також він зазначив, що не має наміру відправляти співвітчизників воювати.
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