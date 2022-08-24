На Запоріжжі загарбники знищують село Кам'янське: чому місцеві жителі не хочуть евакуюватися

Обстріли там не вщухають ні вдень, ні вночі. І при цьому у населеному пункті, зруйнованому майже вщент, залишаються жити зо три десятки людей. Чому не виїжджають і наражають себе на небезпеку? У місцевих розпитував Сергій Вендін.