У Запорізькій області знищено склад боєприпасів росіян (відео) [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області вчергове чути "бавовну" - українські бійці знищили склад ворожих боєприпасів.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram-каналі.
Інцидент трапився у ніч на середу, 24 серпня.
"Палає склад БК рашистів в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області", - написав він.
На відео видно яскраве зарево та дим, що підіймається у небо.
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