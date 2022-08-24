Збитки природі України від збройної агресії росії за пів року досягли 395 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

За даними міністерства, за шість місяців війни зафіксовано понад 2 тисячі фактів заподіяння збитків навколишньому середовищу. Нараховані збитки вже досягли 395 млрд гривень.

Збитки внаслідок забруднення повітря становили 176 млрд гривень, водних ресурсів - 106,3 млрд гривень, ґрунтів - 8,8 млрд гривень.

"З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти навколишнього середовища, щоб надалі змусити його сповна сплатити заподіяне українському народу", - йдеться у повідомленні.