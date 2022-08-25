Зупинка транспорту під час тривоги: у Києві можуть скасувати рішення [ Редагувати ]
Комісія Київської міської ради підтримала скасування зупинки транспорту під час повітряної тривоги. Тепер рішення повинні підтримати чиновники КМДА. Про це повідомляє депутат Київради Ксенія Семенова в Facebook.
Так, транспортна комісія Київради підтримала петицію про скасування рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги і передала її на розгляд КМДА.
За словами співзасновника ініціативи "Пасажири Києва" Олександра Гречка, рішення транспортної комісії передали на розгляд мера столиці Віталія Кличка.
Наші аргументи з приводу того, що це рішення (зупинка транспорту під час повітряної тривоги, - ред.) не покращує безпеку (хіба навпаки) і має багато негативних соціальних і економічних наслідків, спрацювали.
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