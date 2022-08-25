Комісія Київської міської ради підтримала скасування зупинки транспорту під час повітряної тривоги. Тепер рішення повинні підтримати чиновники КМДА. Про це повідомляє депутат Київради Ксенія Семенова в Facebook.

Так, транспортна комісія Київради підтримала петицію про скасування рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги і передала її на розгляд КМДА.

За словами співзасновника ініціативи "Пасажири Києва" Олександра Гречка, рішення транспортної комісії передали на розгляд мера столиці Віталія Кличка.