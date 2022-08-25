Термін «бодіпозитив» є відносно нещодавнім, проте він уже встиг набути популярності й став поштовхом для багатьох людей прийняти свою зовнішність і полюбити її попри визначені суспільством недоліки чи власні стандарти краси. Так, форма носа, розріз очей, колір шкіри, пігментні плями в кожної людини особливі й тільки вам вирішувати, чи комфортно з ними жити. Якщо ви коли-небудь відчували сором’язливість щодо свого обличчя або намагалися приховати певний ракурс чи бічний профіль, зупиніться. Кожна родима пляма, веснянки, непропорційності є різними та красивими по-своєму. Жоден тип носа, яким би малим чи великим він не був, не є кращим чи гіршим за будь-який інший. У світі, де вас постійно заохочують розглядати свою зовнішність як список «проблем», які треба вирішити, позитивне бачення своєї нестандартної зовнішності саме по собі є бунтарським актом.

Останні тенденції щодо сприйняття свого тіла й обличчя охопили навіть досить закритий світ високої моди. Якщо раніше на подіумі можна було побачити тільки худорлявих дівчат 90-60-90 з пропорційними рисами, то сьогодні модні хантери шукають моделей з незвичними обличчями, які підкреслюватимуть індивідуальність бренду. Наприклад, канадська модель Winnie Harlow успішно працює в цій сфері з порушенням пігментації шкіри (вітиліго), а американка Molly Bair ще 2015 року прикувала до себе увагу іншопланетним обличчям та представляє відомі бренди. Усе частіше модним стає все, що запам’ятовується та є нестандартним.

Проблемна шкіра. Як тоді працює бодіпозитив?

Якщо проблема косметичного характеру вас дратує, то можна звернутися до спеціаліста, щоб вирішити її за допомогою спеціальних засобів і збалансованого харчування. Купероз, гіперпігментація, дерматит чи акне це вже не лише про позитивне сприйняття зовнішності, а про стан здоров’я, тож варто проконсультуватися з дерматологом.

Сьогодні є окрема ніша продукції, що створена якраз для проблемної шкіри. Це дерматокосметика, що має профілактичні властивості, які виходять за межі зовнішньої краси, адже насамперед ці засоби діють на причини виникнення проблем шкіри, зменшуючи, а іноді й усуваючи їхні прояви. Наприклад, французька компанія La Roche Posay застосовує інноваційні рішення дерматології та пропонує повні комплекси засобів для догляду за шкірою обличчя відповідно до проблеми, яку людина прагне вирішити. Серія продуктів CICAPLAST створена для відновлення й заспокоєння дуже чутливої шкіри. LIPIKAR підходить для надто сухої атопічної шкіри, EFFACLAR — для жирної, схильної до акне. В колекції бренду є косметика для уповільнення проявів старіння та догляду за віковою шкірою, що вже втратила пружність. Усі засоби є гіпоалергенними, розроблені в співпраці з дерматологами й токсикологами.

Не подобається відображення в дзеркалі. Що робити?

Останні тенденції щодо стандартів краси спрямовані якраз на їхнє руйнування. Волосся на обличчі, сліди від акне, прищі не можуть вам завадити відчувати свою красу й винятковість. Не так давно модель Kendall Jenner, зовнішністю якої захоплюються мільйони, на церемонії «Золотий глобус» відверто розповіла про свої прищі, давши поштовх руху #SkinPositivity, який демонструє позитивне ставлення до шкіри. Досконалості немає меж, і лише ви вирішуєте, чи приймати себе з усіма зморшками та висипами, а не хтось інший. Якщо бодіпозитив не допомагає і ви відчуваєте дискомфорт, коли бачите відображення в дзеркалі, варто насамперед продумати стратегію зміни щоденного догляду за обличчям. Чи вдосталь ви піклуєтеся про свою шкіру, щоб вона вам віддячила гладкістю та здоровим сяянням? На її здоров’я та загальний вигляд впливає багато чинників, зокрема забруднення, стрес і сонячні промені, які поступово погіршують колір обличчя та спричиняють появу зморщок, пігментних плям і в’янення. Тому треба захищати шкіру від негативного впливу.

Достатня кількість сну — один з найкращих подарунків, які ви можете зробити для шкіри. Сон впливає на процеси її регенерації, і він є абсолютно безкоштовним, але надзвичайно ефективним методом догляду. Крім того, варто стежити за якістю напоїв та їжі, які ви вживаєте. Зокрема, алкоголь і рафіновані вуглеводи сприяють знищенню корисних бактерій і створюють дисбаланс у вашому кишківнику, що призводить до запалення, яке також може проявлятися на вашій шкірі дискомфортними висипами й почервонінням. Натомість додайте більше вітамінів й антиоксидантів до свого раціону у вигляді ягід, фруктів та овочів, щоб підвищити захист шкіри від вільних радикалів.

Обирайте доглядальну косметику відповідно до типу вашої шкіри. Регулярно очищуйте її та стежте за достатнім зволоженням. Використовуйте косметичну продукцію з гіалуроновою кислотою, церамідами, рослинними оліями й екстрактами. До того ж важливо споживати вдосталь води (вісім-десять склянок на добу), щоб ваша шкіра не потерпала від зневоднення. Радимо також захищати шкіру від ультрафіолетового випромінювання. Для щоденного використання обирайте SPF 30 широкого спектру дії. Якщо ви проводите тривалий час на свіжому повітрі влітку, використовуйте SPF 50+.

Бездоганної шкіри насправді не існує, але ми робимо все можливе, щоб мати обличчя, яке дає нам відчуття впевненості. Іноді цей шлях є заплутаним і традиційні методи не завжди працюють так, як би нам хотілося. Інколи може знадобитися допомога кваліфікованого дерматолога, косметолога. Ми пропонуємо вам щодня робити те, що у ваших силах, для дбайливого догляду та проявляти певною мірою любов до шкіри, якою б вона не була, адже вона на це заслуговує, бо захищає все ваше тіло.