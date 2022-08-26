Через повномасштабне вторгнення росії в Україну, в'їзд до ЄС по спрощеній схемі для росіян буде недоступний – аби отримати короткострокову візу громадянам рф доведеться заплатити більше та витримати додаткову бюрократію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це рішення було прийнято, як компроміс для пом'якшення розбіжностей країн-членів Євросоюзу.

Так, уже наступного тижня на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі, Чехія запропонує призупинити дію угод про спрощення візового режиму з росією і Білоруссю. Таким чином, громадяни цих країн зможуть подавати заявки на короткостроковий в'їзд, як і раніше, однак буде збільшено час їх обробки та збільшено витрати із 35 євро до 80.

"Отримання європейської туристичної візи - це привілей, а не право людини", - заявила журналістам у Таллінні прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

За її словами, ці зміни торкнуться у першу чергу російську "еліту", яка подорожує з Москви і Санкт-Петербурга.

"Це люди, які мають більший вплив на правлячий режим", - пояснила Каллас.