В ЄС вирішили, як бути з "візовим баном" для росіян [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Через повномасштабне вторгнення росії в Україну, в'їзд до ЄС по спрощеній схемі для росіян буде недоступний – аби отримати короткострокову візу громадянам рф доведеться заплатити більше та витримати додаткову бюрократію.
Про це повідомляє Bloomberg.
Це рішення було прийнято, як компроміс для пом'якшення розбіжностей країн-членів Євросоюзу.
Так, уже наступного тижня на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі, Чехія запропонує призупинити дію угод про спрощення візового режиму з росією і Білоруссю. Таким чином, громадяни цих країн зможуть подавати заявки на короткостроковий в'їзд, як і раніше, однак буде збільшено час їх обробки та збільшено витрати із 35 євро до 80.
"Отримання європейської туристичної візи - це привілей, а не право людини", - заявила журналістам у Таллінні прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.
За її словами, ці зміни торкнуться у першу чергу російську "еліту", яка подорожує з Москви і Санкт-Петербурга.
"Це люди, які мають більший вплив на правлячий режим", - пояснила Каллас.
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