"Хтось втрачає життя, а хтось - комфорт" - Подоляк [ Редагувати ]
Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що війна ніколи не буває дешевою. Про це він повідомив в Twitter.
Так, деякі люди втрачають через неї свої життя, інші - будинок, а треті - комфорт.
Злість росії змінює правила гри для всіх європейців. Ця зима змусить подивитися свої звички. Але ми вдячні кожному, хто розуміє пріоритети: обов'язково - Вільна Європа і кінець газового російського шантажу.
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