Американська технологічна корпорація Dell Technologies оголосила про припинення роботи на російському ринку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника компанії Майка Сієменаса.

У середині серпня ми закрили всі наші офіси та припинили всі операції в Росії. Ще в лютому ми прийняли рішення не продавати і не обслуговувати наші продукти в Росії, Білорусі, а також у Донецькій та Луганській областях України, на додачу до Криму, який вже знаходиться під ембарго.

За даними видання CNews, Dell скоротила всіх співробітників у російському офісі. У Москві корпорація мала офіс продажів, а в Санкт-Петербурзі - офіс розробок. У першому працювало майже 50 осіб, у другому - 400 розробників.

Dell - один з найбільших виробників комп'ютерів у світі та найбільший постачальник серверів до Росії.

Нагадаємо, що у березні американська технологічна компанія Hewlett Packard оголосила, що повністю йде з Росії та Білорусі. До РФ Hewlett Packard насамперед постачала системи зберігання даних. У цьому сегменті компанія входила до трійки західних постачальників. Конкуренцію компанії складали Dell Technologies та Huawei.