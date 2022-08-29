Прокурор Офісу Генерального прокурора України Олександр Лукашенко, разом із волонтерами минулого тижня зустрівся з українськими військовими, які воюють на передовій, та передав їм рації, ноутбуки, необхідне для розвідки обладнання, у тому числі кілька дронів, медикаменти та продовольство.

"Передали нашим підрозділам на передовий те, що їм потрібно сьогодні насамперед для ефективної роботи у знищенні ворога на нашій землі: патрони до снайперських гвинтівок, ноутбуки та планшети, а також автомобілі. Дякую всім нашим військовим, зокрема моїм колегам із Генпрокуратури, які зараз на передовій захищають нашу землю. І дякуємо всім, хто долучився до придбання необхідного обладнання, медикаментів та продовольства, а це сотні людей та організацій. За ці півроку ми пройшли складний та довгий шлях і змогли точно зрозуміти, які ми насправді. Пишаюся своїми колегами та всіма, хто допомагає знищувати ворога!", - розповів прокурор Олександр Олександрович Лукашенко.

За його словами, значна допомога надходить від українців, які проживають тимчасово за кордоном. Також на сьогоднішній день гостро стоїть питання щодо реабілітації поранених українських захисників, у тому числі за кордоном.

Олександр Лукашенко також зазначив, що українські військові також потребують дронів для розвідки, планшетів, систем зв'язку, автомобілів.

Волонтери та керівники благодійних фондів зазначають, що за останній місяць допомога українським військовим та цивільним особам у зоні бойових дій суттєво побільшало, що свідчить про бажання українців та іноземців і надалі підтримувати українську армію.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують удосконалити роботу волонтерів. Депутати зареєстрували законопроект Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення організаційних засад здійснення волонтерської діяльності та соціального захисту волонтерів в умовах дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану на території України».