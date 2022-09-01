Війна в Україні: росія втратила понад 900 елітних військових фахівців [ Редагувати ]
З початку повномасштабної війни в Україні, росія втратила вже понад 900 елітних військових фахівців, включаючи спецназівців ГРУ, морпіхів і десантників. Про це повідомляє BBC.
Станом на 1 вересня на російській війні загинули:
- 245 співробітників росгвардії, в основному бійці спецназу, СОБРа і ОМОНу,
- 151 військовослужбовець спецназу ГРУ.
Майже кожен четвертий із загиблих в росгвардії і спецназі ГРУ - офіцер.
Серед інших загиблих елітних військових фахівців:
- морська піхота - 337 осіб,
- ВДВ - 144 людини,
- військові льотчики - 67 осіб,
- ФСБ і ФСО - 20 осіб.
За оцінкою експерта Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, на кожного загиблого російського військового в ході війни в Україні припадає близько 3,5 поранених.
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