З початку повномасштабної війни в Україні, росія втратила вже понад 900 елітних військових фахівців, включаючи спецназівців ГРУ, морпіхів і десантників. Про це повідомляє BBC.

Станом на 1 вересня на російській війні загинули:

245 співробітників росгвардії, в основному бійці спецназу, СОБРа і ОМОНу,

151 військовослужбовець спецназу ГРУ.

Майже кожен четвертий із загиблих в росгвардії і спецназі ГРУ - офіцер.

Серед інших загиблих елітних військових фахівців:

морська піхота - 337 осіб,

ВДВ - 144 людини,

військові льотчики - 67 осіб,

ФСБ і ФСО - 20 осіб.

За оцінкою експерта Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, на кожного загиблого російського військового в ході війни в Україні припадає близько 3,5 поранених.