На території Національного парку "Тузловські лимани" в Одеській області знайшли мертвих дельфінів. Про це повідомляється у Facebook-аккаунті еколога Івана Русєва.

В Одеській області знайшли п'ятьох загиблих дельфінів:

двох білобочок,

трьох азовок.

В північній частині Чорного моря виявили тіла ще трьох білобочок. Однак їх трупи закопані в піску, тому провести лабораторні дослідження неможливо.

Русєв припускає, що тварини, ймовірно, загинули в третій декаді липня, коли російська армія посилила свою присутність в Чорному морі, стягнувши туди свої кораблі і підводні човни.

В результаті використання гідролокаторів (сонарів) створюються потужні звуки, які негативно впливають на здоров'я тварин: Дельфіни потрапляють в зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їх органи навігації і ехолокації, вони отримують потужну акустичну травму. Таке Скажене навантаження чорно гідролокаторами, призвело до чергової загибелі дельфінів.

Також він зазначив, що море викидає на берег близько 5% загиблих тварин, інші ж опиняються на дні моря.