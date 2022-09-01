В Одеської області знайшли мертвих дельфінів: як причетна росія [ Редагувати ]
На території Національного парку "Тузловські лимани" в Одеській області знайшли мертвих дельфінів. Про це повідомляється у Facebook-аккаунті еколога Івана Русєва.
В Одеській області знайшли п'ятьох загиблих дельфінів:
- двох білобочок,
- трьох азовок.
В північній частині Чорного моря виявили тіла ще трьох білобочок. Однак їх трупи закопані в піску, тому провести лабораторні дослідження неможливо.
Русєв припускає, що тварини, ймовірно, загинули в третій декаді липня, коли російська армія посилила свою присутність в Чорному морі, стягнувши туди свої кораблі і підводні човни.
В результаті використання гідролокаторів (сонарів) створюються потужні звуки, які негативно впливають на здоров'я тварин: Дельфіни потрапляють в зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їх органи навігації і ехолокації, вони отримують потужну акустичну травму. Таке Скажене навантаження чорно гідролокаторами, призвело до чергової загибелі дельфінів.
Також він зазначив, що море викидає на берег близько 5% загиблих тварин, інші ж опиняються на дні моря.
Вони не доступні для виявлення і підрахунку з берега, тому ми вважаємо, що за час війни російських варварів проти України вже загинули десятки тисяч дельфінів.
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