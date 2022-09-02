Чоловік та жінка з ідеологічних міркувань почали допомагати окупантам та передавали інформацію про дислокацію ЗСУ у Харкові. Правоохоронцям вдалося їх затримати.

Про це повідомляє речник СБУ в Харківській області Владислав Абдулу.

За даними слідства, жінка через свої зв'язки серед харків'ян збирала та передавала ворогу інформацію про місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ. Її спільником виявився працівник компанії з енергопостачання.

"Чоловік мав вільний доступ до будівель і споруд, тож користуючись службовим становищем, міг безперешкодно виявляти місця дислокації українських військових", - йдеться у повідомленні.

Одне з головних завдань стало отримання актуальних "паролів", які використовуються на українських блокпостах.

Чоловіку та жінці повідомили про підозру у державній зраді, за що їм загрожує довічне ув'язнення.