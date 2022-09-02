У Харкові чоловік та жінка зливали окупантам позиції ЗСУ (фото) [ Редагувати ]
Чоловік та жінка з ідеологічних міркувань почали допомагати окупантам та передавали інформацію про дислокацію ЗСУ у Харкові. Правоохоронцям вдалося їх затримати.
Про це повідомляє речник СБУ в Харківській області Владислав Абдулу.
За даними слідства, жінка через свої зв'язки серед харків'ян збирала та передавала ворогу інформацію про місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ. Її спільником виявився працівник компанії з енергопостачання.
"Чоловік мав вільний доступ до будівель і споруд, тож користуючись службовим становищем, міг безперешкодно виявляти місця дислокації українських військових", - йдеться у повідомленні.
Одне з головних завдань стало отримання актуальних "паролів", які використовуються на українських блокпостах.
Чоловіку та жінці повідомили про підозру у державній зраді, за що їм загрожує довічне ув'язнення.
по темі
Служба безпеки затримала двох завербованих харків'ян, які передавали інформацію про ЗСУ бойовикам так званої "ЛНР"
Служба безпеки знешкодила організоване угруповання, яке створило потужну ботоферму для дискредитації керівництва нашої держави та розхитування суспільно-політичної ситуації
Силовики у прифронтових районах Миколаївської області затримали агента військової розвідки рф
Служба безпеки України оголосила про підозру президенту Чечні Рамзану Кадирову та трьом його поплічникам у воєнних злочинах на території України. Задокументовано, що у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді
Служба безпеки затримала двох жителів Донецької області, які допомагали окупантам вести бойові дії
Контррозвідка СБУ затримала російських агентів, які намагалися влаштуватися до Збройних сил України. Зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які допомагали російським військам під час вторгнення до Київщини