В Євпаторії спрацювала російська ППО: що відомо [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В курортному місті Євпаторія на території тимчасово окупованого Криму спрацювала російська система протиповітряної оборони.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Жителі повідомляли про декілька вибухів.
Telegram-канали написали про збиття об'єктів над Євпаторією. За їхніми попередніми даними, йдеться про збиті безпілотники.
Офіційної інформації поки немає.
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