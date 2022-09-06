Влада Швейцарії прогнозує можливість відключення світла у зимку [ Редагувати ]
Одна із найбагатших країн світу готується до холодної й темної зими. Влада Швейцарії прогнозує можливість відключення світла, бо країні бракуватиме електроенергії. Причина цього - залежність Швейцарії від експорту, який став дуже ненадійним через війну, розв'язану росією. Чому заможна Швейцарія виявилася неготовою до таких проблем - розбиралася наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.
Ці захоплюючі краєвиди у швейцарських Альпах не лише милують око. Усе це - добре продумана система видобутку електроенергії. На глибині понад пів кілометра під цим озером - проклали понад 17 кілометрів тунелів. Це найновіша гідроелектростанція в країні, яку запустять вже у вересні.
Роберт Гляйц, представник гідроелектростанції:
Ми зберігаємо воду у верхній дамбі й щойно бачимо потребу в енергії в час пік - вранці чи ввечері, то спускаємо воду через турбіни в нижню дамбу. Ми ганяємо воду з одного озера в інше, і таким чином, постійно можемо виробляти енергію.
Загалом у Швейцарії сотні гідроелектростанцій. І насправді країна повністю забезпечує себе енергією у літні місяці. Але щойно холоднішає - власного виробництва стає недостатньо. І ситуацію не врятує навіть грандіозне відкриття цієї електростанції.
Стефан Гено, професор енергетичного менеджменту в університеті прикладних наук і мистецтв Західної Швейцарії:
Ми залежимо від 30% європейських потужностей, наші основні постачальники - німці та французи. У Франції зараз проблема з ядерною енергетикою, і те, що ми імпортували з Німеччини - теж не буде доступним, тож цієї зими нас чекають певні проблеми.
Німеччина не зможе поділитися своїм газом, бо самій не вистачатиме. Адже країна на 55% залежна від російського палива. Постачання якого москва сильно урізала. А сусідня Франція теж не допомагає. Бо їй довелося зупинити половину атомних реакторів через проблеми з корозією. На додачу до всього, Швейцарія не є членом Євросоюзу, тож у списку пріоритетів Брюсселя буде в самому кінці.
У самій Швейцарії ще п'ять років тому вирішили відмовитися від атомної енергетики. І зараз в країні працює лише чотири атомні електростанції, вони одні із найстаріших у Європі. А будувати нові заводи - взагалі під державною забороною. Бо в країні вирішили виробляти лише кліматично безпечну електроенергію.
Але зараз стало очевидно, що одна із найзаможніших країн світу не передбачила ризики енергетичної залежності. І не встигла підготуватися до перебоїв з експортом.
Ніколас Вютріч, представник екологічної організації:
Ми не змогли вчасно урізноманітнити нашу продукцію. Занадто сильно покладалися на гідроелектростанції й зовсім не розвивали, приміром, сонячну енергетику. Тож зараз дуже сильно відстали у цьому питанні від наших сусідів і мусимо терміново шукати й розробляти інші рішення.
В Бельгії поки влада країни шукає рішення, швейцарці поспішають утеплюватися. В країні стрімко зріс попит на сонячні панелі та генератори. Бо уряд вже попередив, ця зима буде важкою. І головною причиною називає війну в Україні.
Симонетта Соммаруга, міністерка енергетики Швейцарії:
Федеральна рада вирішила, що Швейцарія повинна встановити добровільну мету економії газу в розмірі 15% протягом зимових місяців, так само як це робитимуть в країнах ЄС. Причина, чому ми це робимо, полягає в тому, що ми повністю залежимо від імпорту газу з-за кордону.
Поки що влада лише закликає швейцарців економити електроенергію. Бо якщо споживання не зменшиться, доведеться вводити жорсткіші заходи, як то - заборону на певні побутові прилади. А в екстреному випадку - уряд може вдатися навіть до періодичних кількагодинних відключень світла.
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