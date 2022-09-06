Зірковий час для безпілотників, які не потребують представлення, настав

Його назва у всіх на вустах. На нього збирають гроші за лічені дні цілими країнами. Його панічно боїться ворог, бо в умілих руках українських військових він нищить ворожу техніку на десятки мільйонів доларів. Днями ефективність роботи Байрактарів продемонстрував Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Ірина Баглай проаналізувала задіянність ударних дронів-розвідників - її матеріал далі.

Мінус вісім російських танків Т-72. На брухт перемелені САУ та гаубиці, БМП. І це лише три дні пара Байрактарів ударно політала над позиціями російських окупантів. Втрати російської армії ж сягнули 30 млн доларів. Підрахували у Генштабі. Своєю влучністю та майстерністю у керуванні залізними пташками військові врятували сотні українських життів. І це лише початок.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Я впевнений на правобережній Херсонщині Байрактари будуть застосовуватися все частіше та частіше.

Зірковий час для безпілотників, які не потребують представлення, настав, впевнені експерти.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Він починає виконувати свої функції як бойова одиниця.

Війна четвертого покоління - це війна дронів. І тут Україна відчутно б'є відсталу росію.

Владислав Селезньов, військовий експерт:

Активне використання безпілотних апаратів дозволяє нам з одного боку мати ситуативну обізнаність щодо ворожих дій, має можливість корегувати українську артилерію та використовувати БПЛА у якості ударних дронів, наносити разючі високоточні удари по ворожих позиціях.

І виявляється, всю свою технічну потужність Байрактари ще не демонстрували. Адже навесні захоплені ворогом території були фактично забиті російськими засобами протиповітряної оборони. І тоді основною функцією Барактарів була розвідка. Та саме на їхньому рахунку - перший удар по пекельній для окупантів Чорнобаївці. І саме Байрактари були очима наших артилеристів для зачистки від рашистів острова Зміїного.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Ситуація змінилась, вона змінилась тому, що протягом всього серпня та липня ЗСУ в Херсонській області знищувались РЛС РЕБ ПЗРК та на сьогодні дійсно Байрактар починає працювати в районі Херсонщини, правобережної Херсонщини досить сміливо.

І ось найсвіжіше відео - де, ніби насміхаючись, саме з Байрактару наші військові нищать його головну загрозу - зенітно-ракетний комплекс рф ТОР-2.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Його було знищено, тобто це знов втрати технічні, фінансові, до того ж виробництво того комплексу довгий час займає, тому така втрата - це серйозний удар по російському військовому комплексу та російської окупаційної групи.

Окрім розвідки та ударів з неба Байрактар має ще один ефект - викликає у ворога паніку. Як було у карабаській війні два роки тому.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

У вірменських військових, в них існував такий собі синдром Байрактару, коли вони постійно дивилися до гори та спостерігали за повітряним простором над собою, що там в небі літає чи то птах, чи то Байрактар. Це був досить серйозний морально-психологічний тиск який з'явився з першого тижня цієї 44 денної війни.

І росіянам вже час задивлятися в небо.

Они бл**ь птичку запустили, она летает, они все видят и они ху***т по нам бл**ь. Они запустили птичек ночью, птички полетали, просветили координаты, скинули, те как уе***и "Смерчами", "Ураганами". - А у вас что нету ничего? - Та них** у нас нету, мы лохи еб***е, россия - великая держава.

Чи зможе росія протистояти нашій армії залізних пташок? Адже сама рф не здатна виробляти БПЛА.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Тому що уся номенклатура їх БПЛА - вона має у своєму складі майже 80, а то і 90 відсотків запчастини іноземного походження. В умовах санкцій вони не можуть виробляти БПЛА.

А придбані в Ірану, що поки неофіційно підтверджують наші союзники, навряд чи зможуть протистояти Байрайктарам.

Владислав Селезньов, військовий експерт:

Росіяни намагаються знівелювати перевагу українських БПЛА за допомогою поставок від іранських виробників, звичайно ті БПЛА, що знаходяться на озброєні української армії - це Байрактари, вони за ТТХ є більш на порядок ефективнішими ніж іранські візаві.

Скільки нині одиниць у повітряній ескадрильї Байрактарів - інформація закрита. У самій компанії "Байкар" вже анонсують появу нового ваговика БПЛА, а в російських ЗМІ вже панікують - чи долетить він до окупованих росіянами українських територій на сході й півдні.

Халук Байрактар, генеральний директор турецької військової компанії Bayrak:

"Акинджі" здійснив свій перший політ з українським двигуном. Це буде новий рівень, фактично на арені безпілотних систем у проєкті "Акинджі" та безпілотного винищувача ми дуже тісно співпрацюємо з Україною.

Байрактар давно вже перестав бути лише військовим безпілотником. Він об'єднує людей, які не жалкують грошей на його купівлю, не лише в Україні. На нього готові витрачатися і жителі Євросоюзу, як то зробили литовці та поляки. Його назвав - у топі найпопулярніших по всьому світу - як символ влучного удару по окупантах. Байрактар, до речі, перекладається як прапороносець. Тож, вочевидь, за кожним успішним злетом БПЛА - все більше синьо-жовтих стягів майорітиме над звільненими від росіян землями.