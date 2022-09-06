Смерть з небес: як безпілотник Байрактар зарекомендував себе в Україні? [ Редагувати ]
Його назва у всіх на вустах. На нього збирають гроші за лічені дні цілими країнами. Його панічно боїться ворог, бо в умілих руках українських військових він нищить ворожу техніку на десятки мільйонів доларів. Днями ефективність роботи Байрактарів продемонстрував Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Ірина Баглай проаналізувала задіянність ударних дронів-розвідників - її матеріал далі.
Мінус вісім російських танків Т-72. На брухт перемелені САУ та гаубиці, БМП. І це лише три дні пара Байрактарів ударно політала над позиціями російських окупантів. Втрати російської армії ж сягнули 30 млн доларів. Підрахували у Генштабі. Своєю влучністю та майстерністю у керуванні залізними пташками військові врятували сотні українських життів. І це лише початок.
Олександр Коваленко, військовий експерт:
Я впевнений на правобережній Херсонщині Байрактари будуть застосовуватися все частіше та частіше.
Зірковий час для безпілотників, які не потребують представлення, настав, впевнені експерти.
Олександр Коваленко, військовий експерт:
Він починає виконувати свої функції як бойова одиниця.
Війна четвертого покоління - це війна дронів. І тут Україна відчутно б'є відсталу росію.
Владислав Селезньов, військовий експерт:
Активне використання безпілотних апаратів дозволяє нам з одного боку мати ситуативну обізнаність щодо ворожих дій, має можливість корегувати українську артилерію та використовувати БПЛА у якості ударних дронів, наносити разючі високоточні удари по ворожих позиціях.
І виявляється, всю свою технічну потужність Байрактари ще не демонстрували. Адже навесні захоплені ворогом території були фактично забиті російськими засобами протиповітряної оборони. І тоді основною функцією Барактарів була розвідка. Та саме на їхньому рахунку - перший удар по пекельній для окупантів Чорнобаївці. І саме Байрактари були очима наших артилеристів для зачистки від рашистів острова Зміїного.
Олександр Коваленко, військовий експерт:
Ситуація змінилась, вона змінилась тому, що протягом всього серпня та липня ЗСУ в Херсонській області знищувались РЛС РЕБ ПЗРК та на сьогодні дійсно Байрактар починає працювати в районі Херсонщини, правобережної Херсонщини досить сміливо.
І ось найсвіжіше відео - де, ніби насміхаючись, саме з Байрактару наші військові нищать його головну загрозу - зенітно-ракетний комплекс рф ТОР-2.
Олександр Коваленко, військовий експерт:
Його було знищено, тобто це знов втрати технічні, фінансові, до того ж виробництво того комплексу довгий час займає, тому така втрата - це серйозний удар по російському військовому комплексу та російської окупаційної групи.
Окрім розвідки та ударів з неба Байрактар має ще один ефект - викликає у ворога паніку. Як було у карабаській війні два роки тому.
Олександр Коваленко, військовий експерт:
У вірменських військових, в них існував такий собі синдром Байрактару, коли вони постійно дивилися до гори та спостерігали за повітряним простором над собою, що там в небі літає чи то птах, чи то Байрактар. Це був досить серйозний морально-психологічний тиск який з'явився з першого тижня цієї 44 денної війни.
І росіянам вже час задивлятися в небо.
Они бл**ь птичку запустили, она летает, они все видят и они ху***т по нам бл**ь. Они запустили птичек ночью, птички полетали, просветили координаты, скинули, те как уе***и "Смерчами", "Ураганами". - А у вас что нету ничего? - Та них** у нас нету, мы лохи еб***е, россия - великая держава.
Чи зможе росія протистояти нашій армії залізних пташок? Адже сама рф не здатна виробляти БПЛА.
Олександр Коваленко, військовий експерт:
Тому що уся номенклатура їх БПЛА - вона має у своєму складі майже 80, а то і 90 відсотків запчастини іноземного походження. В умовах санкцій вони не можуть виробляти БПЛА.
А придбані в Ірану, що поки неофіційно підтверджують наші союзники, навряд чи зможуть протистояти Байрайктарам.
Владислав Селезньов, військовий експерт:
Росіяни намагаються знівелювати перевагу українських БПЛА за допомогою поставок від іранських виробників, звичайно ті БПЛА, що знаходяться на озброєні української армії - це Байрактари, вони за ТТХ є більш на порядок ефективнішими ніж іранські візаві.
Скільки нині одиниць у повітряній ескадрильї Байрактарів - інформація закрита. У самій компанії "Байкар" вже анонсують появу нового ваговика БПЛА, а в російських ЗМІ вже панікують - чи долетить він до окупованих росіянами українських територій на сході й півдні.
Халук Байрактар, генеральний директор турецької військової компанії Bayrak:
"Акинджі" здійснив свій перший політ з українським двигуном. Це буде новий рівень, фактично на арені безпілотних систем у проєкті "Акинджі" та безпілотного винищувача ми дуже тісно співпрацюємо з Україною.
Байрактар давно вже перестав бути лише військовим безпілотником. Він об'єднує людей, які не жалкують грошей на його купівлю, не лише в Україні. На нього готові витрачатися і жителі Євросоюзу, як то зробили литовці та поляки. Його назвав - у топі найпопулярніших по всьому світу - як символ влучного удару по окупантах. Байрактар, до речі, перекладається як прапороносець. Тож, вочевидь, за кожним успішним злетом БПЛА - все більше синьо-жовтих стягів майорітиме над звільненими від росіян землями.
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