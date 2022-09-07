"Ідьте додому": у Зеленського звернулися до росіян у Криму [ Редагувати ]
Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила про те, що захоплений Крим буде деокупований, це право України й обов’язок, а громадянам росії, які незаконно приїхали до окупованого півострову, уже зараз варто вирушати до себе додому.
Про це вона сказала під час брифінгу.
Звертаємось окремо до російських громадян, які незаконно приїхали і перебували в окупованому Криму. Так, в Криму тепло і дуже душевно. Але всі, хто незаконно приїхали на нашу територію вже зараз просимо вас поїхати до себе додому в Тюмень, Елісту, Саранськ, Іркутськ чи звідки ви понаїхали. Їдьте, навіть коли зовсім не хочеться.
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