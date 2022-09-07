Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила про те, що захоплений Крим буде деокупований, це право України й обов’язок, а громадянам росії, які незаконно приїхали до окупованого півострову, уже зараз варто вирушати до себе додому.

Про це вона сказала під час брифінгу.