Одна з топ-тем з Британії - зміна уряду в країні. Ключові посади вже розподілені. Зараз найближче Київ співпрацює із двома міністерствами: закордонних справ та оборони. І їхні очільники вже призначені. Хто вони? І чого від них чекати? Дізнаємося далі.

Джеймс Клеверлі у міністерстві закордонних справ не новачок. Був заступником міністра з питань Близького Сходу та Північної Африки, а останні пів року - Європи та Північної Америки. Під керівництвом Ліз Трасс він пропрацював весь минулий рік. Українським питанням займався особисто.

Джеймс Клеверлі, заступник міністра закордонних справ Великої Британії 2020-2022рр:

Ми мусимо продовжувати тиск. Наша ціль чітка: путін мусить програти в Україні. І ми це забезпечуємо, перерізаючи фінансування його воєнної машини, надаючи зброю українцям для захисту та ізолюючи путіна на світовій арені. Велика Британія була на передовій міжнародної відповіді на цю війну: запроваджуючи санкції та надаючи сильну підтримку.

Сам Клеверлі не лише політик і дипломат, але й військовий запасу. Його професійній кар'єрі завадила травма ноги. Однак політик числиться у волонтерській армії резервістів підполковником. Тож і в питаннях зброї розбирається.

Джеймс Клеверлі, заступник міністра закордонних справ Великої Британії 2020-2022рр:

Сполучене Королівство буде продовжувати посилювати руку наших українських друзів, щоби закінчити війну на умовах президента Зеленського.

Клеверлі не просто колишній підлеглий, але й відданий соратник і донедавна - сусід чинної прем'єрки. А його призначення на посаду свідчить про те, що лідерка уряду хоче продовження свого курсу зовнішньої політики. Відтак - жодних послаблень москві чекати не варто.

Тоні Треверс, експерт з питань уряду, професор Лондонської школи економіки:

Важливо пам'ятати, що британська закордонна політика та й оборонна теж, узагалі майже не змінюється, коли відбувається зміна урядів чи зміна прем'єр-міністрів. А щодо України, то й Консервативна партія, й опозиційна партія лейбористів, 100% поділяють ту ж позицію - абсолютної підтримки.

Окрім британського МЗСу, найближче Київ співпрацює із міністерством оборони. А тут ситуація - незмінна. Його очільником залишився добре знайомий українцям Бен Воллес. Про нагальні потреби українських збройних сил він знає краще за будь-кого з британських урядовців.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Я сподіваюся, що й інші країни пориються у своїх гаманцях, щоби зрозуміти, чим ще ми можемо допомогти Україні та допоможуть нам відправити чіткий сигнал по всьому світу, що брутальність не виграє, а міжнародна спільнота не втомлюється відстоювати наші незмінні цінності.

Сам Воллес вісім років відслужив у королівській армії. Був на завданнях у Німеччині, на Кіпрі, Бейлізі та в Північній Ірландії, де запобіг нападу з вибухівкою ІРА. А його управлінням міністерства оборони задоволена і британська верхівка, і українська.

Світлана Чернецька, кореспондентка: