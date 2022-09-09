Голова МЗС Австрії Александера Шалленберга заявив про те, що країна готова підтримати мирні переговори для припинення війни в Україні, проте наразі Відень не спостерігає того, щоб голова кремля володимир путін відмовився від своїх загарбницьких намірів.

Про це повідомляється в інтерв'ю Wiener Zeitung.