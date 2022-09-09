"Президент рф все ще хоче знищити Україну" - МЗС Австрії [ Редагувати ]
Голова МЗС Австрії Александера Шалленберга заявив про те, що країна готова підтримати мирні переговори для припинення війни в Україні, проте наразі Відень не спостерігає того, щоб голова кремля володимир путін відмовився від своїх загарбницьких намірів.
Про це повідомляється в інтерв'ю Wiener Zeitung.
Звичайно, якщо дипломатія стане домінуючою силою, ми були б готові прийняти переговорників. Але ми дуже далекі від цього. Навіть після виступу Путіна у Владивостоці можна побачити, що у нього ні найменшого бажання здатися. Зовсім навпаки. Ціль Росії, схоже, все ще полягає в тому, щоб знищити Україну.
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