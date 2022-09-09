Інфляція в Україні наблизилася до 24% - Держстат [ Редагувати ]
Інфляція в Україні у серпні відносно липня зросла на 1,1%, а у річному вимірі зросла до 23,8%. З початку року ціни зросли на 19,5%. Про це свідчать дані Держстату.
Найбільше за останній місяць подорожчали яйця (на 15,4%), а подешевшали овочі (на 13,5%). Порівняно з минулим ці продукти подорожчали вдвічі.
Паливо та мастила у серпні подешевшали на 3,9%, але порівняно з минулим роком подорожчали на 68%.
Зміни споживчих цін на товари та послуги
Оцінка серпневої інфляції від Держстату виявилась вищою, ніж прогнозував Нацбанк. Напередодні на брифінгу в НБУ заявили, що інфляція у серпні становила 23%.
Нагадаємо, що за даними Держстату, ВВП України через вторгнення Росії скоротився на 37,2%.
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