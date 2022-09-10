ЗСУ захопили "трофеї" росіян під Харковом (фото) [ Редагувати ]
В Харківській області українські військові захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - протитанкові міни ПТКМ-1Р.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Це - російські протитанкові міни, які використовують окупанти проти бронетехніки підрозділів Сил оборони України.
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