Росіяни намагаються помститися за успішні дії української армії на Харківщині й безжально обстрілюють населені пункти регіону, - заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, протягом доби рашисти масовано обстрілювали мирні квартали у Харкові та нещодавно звільненій Балаклії, населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів. 20-ро людей зазнали поранень. Пошкоджено чимало житлових будинків.

Утім, наші захисники продовжують гнати ворога - на лінії зіткнення тривають запеклі бої. У нашому наступному сюжеті, створеному спільно з колегами з Військового телебачення, - детальніше про те, що відбувається на Харківщині та у звільнених населених пунктах.

Олег Плаксій, воєнний кореспондент:

На Харківщині уздовж усієї лінії фронту цілодобово не вщухають артилерійські обстріли, ворог гатить зі ствольної та реактивної артилерії, але наші хлопці впевнено тримають свої позиції і дають йому гідну відсіч.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Воронка от 122, а в принципе прилетает все, что у них на вооружении. Это начиная от танков, міномети, АГС, стрелкотня редко, щас война артилерии в основном, позиційна, 122, 152, РСЗО разних типов начиная от "Градов", "Смерчи", "Урагани", касетные боєприпаси, шрапнель, все шо у них имеется, все летит, все взрывается.

За таких умов варто добре подбати про захист! Наші бійці діляться одним із головних принципів: "Що глибше в землю - то довше життя". Адже останніми днями на позиціях - справжнє пекло.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ворог не жалкує ні своєї живої сили, ні своїх боєприпасів, стріляють забороненими боєприпасами, касетними снарядами, всім чим тільки можна, фосфором, щоб ви розуміли, спалює позиції наших захисників Збройних Сил.

Свої вогняні удари по позиціях наших захисників рашисти підкріплюють масованими обстрілами мирних населених пунктів.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних Сил України:

Російські окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії: на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Дмитрівка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Липці, Перемога, Момотове, Борщова.

Посадовці переконані - у властивій рашистам манері ведення нещадної та нечесної війни ворог намагається помститися за успіхи Збройних сил України на Харківщині, де наші бійці - активно просуваються вперед!

Володимир Зеленський, Президент України:

На даний час Збройні Сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. В частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти - всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей.

На відміну від загарбників, які взагалі не дбали про людей на тимчасово окупованих територіях, українські правоохоронці, рятувальники, ремонтники та волонтери у звільнених населених пунктів активно стають до роботи, роздають людям товари першої необхідності.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Чітко визначили з органами Національної поліції підрозділи, які мають одразу після деокупації зайти і забезпечити правопорядок у цих населених пунктах, підрозділи ДСНС, які мають забезпечити розмінування. Забезпечити електроенергією, забезпечити розмінування об'єктів інфраструктури, щоб можна було готуватися до зимового періоду.

Посадовці звертаються по допомогу до жителів звільнених населених пунктів. Зокрема, просять повідомляти про злочини окупантів на українській землі.