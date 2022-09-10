У Черкасах волонтери влаштували вишкіл для містян. Попри оптимістичні новини з фронту, черкасці не втрачають часу, і опановують ази тактичної медицини та вправ із поводження зі зброєю. Раз на два тижні організатори навчань проводять кількагодинні курси, кажуть людей на них завжди багато. Тільки від початку вторгнення вишкіл пройшли понад три тисячі черкасців.

Наталя показує, як зупинити кровотечу, якщо на нозі чи руці - глибока рвана рана. За рухами медика уважно спостерігають люди. Більшість присутніх про домедичну допомогу дотепер хіба що чули або бачили по телевізору. А на цих заняттях можна й самому спробувати допомагати постраждалим.

Валентині - 81. На вишкіл пенсіонерка прийшла сама й не просто з цікавості. Каже, час зараз непростий і подібні знання - потрібні. Тим паче, спец-інвентар із сучасної тактичної аптечки жінка бачить уперше.

Валентина - жителька Черкас:

Я знаю, що можна перев'язати хусткою, ременем там бінтом туго …а такі турнікети вперше бачу.

Заняття базуються на принципах алгоритму "МАРЧ". Це зупинка кровотечі, розблокування дихальних шляхів, підтримка температури тіла та перша допомога при травмах голови. Протокол розроблений передусім для бойових дій, але волонтерка переконана - це стане в нагоді не лише у воєнний час.

Наталя Биченко - медик-волонтерка:

Ми обов'язково переможемо, а люди повинні знати надалі і в мирний час, що робити в разі якихось критичних станів, щоб допомагати, бути щасливими і допомагати іншим.

Поки учасники вишколу розбираються з тактичною медициною, Ігор готує для них іншу локацію. Тут буде тренінг із правил поводження зі зброєю. Автомати - не несуть загрози людям. Хоча впоратися з ними не всім під силу…

Розібрати й зібрати автомат - така практична вправа для учасників. Більшість із них раніше зброю навіть не тримали. Марія, хоча і тремтячими руками, але з завданням впоралася… каже, дуже нервувала.

Марія - жителька Черкас:

Та трошки страшно це все, ну а в більшості - дуже важко, мені трохи сил не вистачає, щоб швидко розібрати і зібрати …ну можливо це практика потрібна.

А практикуватися треба, впевнений Ігор. Адже розслаблятися - не час, боротьба за Україну - триває.

Ігор - співорганізатор вишколу:

Можливо, комусь доведеться іти служити, щоб люди вже одразу розуміли, як працює автомат і що з ним робити, як його почистити наприклад …тому, що не завжди людина може цьому навчитися, на зараз, в цей небезпечний час.

Це - лише перше, ознайомче заняття вишколу. Для тих, хто виявить бажання вчитися далі, - волонтери організовують практику на полігоні.