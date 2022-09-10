Одеські рятувальники відвезли свій талісман - тримісячне цуценя Мажора - на перше тренування до кінологічного центру. Хотіли з'ясувати: чи може пес стати службовим собакою, і до чого має здібності. Тож про таланти малого Мажора уже знають наші кореспонденти. І готові розповісти й вам.

Ось так, лежачи на животі, розпочинає знайомство з талісманом одеських рятувальників - Мажором, досвідчений кінолог. Перед фахівцем непросте завдання. Адже цей пес - і справді мажор.

Два місяці тому одесити подарували його надзвичайникам, щоб подякувати за врятований від вогню будинок. Цуценя швидко підкорило всю пожежну частину. Має розкішний вольєр, в який добровільно заходить, лише коли лунає сигнал для виїзду рятувальників на надзвичайну подію. Інший час проводить з колективом.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:

Це настільки залюблена тваринка. У кожної тварини вона повинна розуміти, що є один власник. У нас такого немає. На щастя, чи на жаль - не знаю. Це - спільна тварина, якого люблять абсолютно все.

Таке ставлення може стати на заваді дресурі. Але рятувальники вирішили: час з'ясувати, чи зможе Мажор стати до служби. На перший урок приїхали не з порожніми руками.

Перша перевірка: чи здатен Мажор концентрувати увагу. Цуценяті лише три місяці, але воно швидко вчиться реагувати на своє ім'я і не відволікається. Кінологи роблять перші висновки.

Галина Черлак, інструктор Кінологічної спілки України:

Мне очень понравилось, что он на незнакомой территории, где пахнет собаками очень и другими животными. Он очень очень себя адекватно вел. Очень любопытный, любознательный. То есть, это - собака с перспективой.

Мажор робить усе, щоб довести, що він таки - пес нелінивий і здібний.

За першим тренуванням спостерігає два десятки кореспондентів. Як є вільна хвилинка, Мажор поважно позує перед камерами.

Разом з Мажором тренується і його головна вихователька. Марині доведеться розвивати навички собаки.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:

Я коли вже зрозуміла, що він - спроможний. Що він - розуміє, що з ним роблять, я вже більше переживала за себе: раптом я чогось не зрозумію.

Обоє - і Марина, і Мажор наприкінці уроку отримують від тренера домашнє завдання: розвивати пошукові здібності.

Висновок фахівця: Мажор може стати службовим собакою. А ось яку матиме спеціалізацію, говорити зарано.

Віталій Черлак, директор Центру спортивної кінології:

Пообщались. Увидели такого малыша прекрасного у которого очень классно работает мозг, перспективного.. До первых хороших результатов надо минимум полгода хорошей работы. Мы пока работаем послушание, мы параллельно ищем, находим его склонности, мы их поддерживаем, закрепляем.

Рятувальники задоволені першими успіхами свого талісмана.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:

Після цього тренування, я так пишаюся ним. Дуже-дуже рада насправді, що цей собака буде нам не тільки для любові. І, можливо, він стане бойовим псом.

Але поки він Мажор - не бойовий пес, а цуценя. Яка віддає перевагу ось такій пестливій команді.