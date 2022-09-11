ЗСУ звільнили смт Чкаловське Харківської області [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
У ході контрнаступу Збройні сили Україні звільнили смт Чкаловське Харківської області. У населеному пункті вже майорить жовто-блакитний прапор.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", - зауважив Зеленський.
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За останній тиждень ЗСУ звільнили там понад 20 населених пунктів. У соцмережах кремлівських ЗМІ - істерика та сльози. А в деокупованих містах та селах - підіймають українські прапори.
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