Масова втеча колаборантів та ватажків з окупованої Донеччини. Так звані представники "квазіреспублік" нашвидкоруч збирають награбоване та виїжджають до росії. А синьо-жовтий стяг майорить вже і над тимчасово окупованою територією.

Так у Кремінній партизани підняли над адміністрацією прапор України і його ніхто не наважився зняти. Бо, як кажуть у військово-цивільній адміністрації Луганської області, окупанти та колаборанти розуміють, що їх час сплив.

Водночас успішні контратаки на Харківщині - хоча й знизили інтенсивність ворожих атак. Але не зупинили. Російська армія намагається наступати на Донбасі. Бої зараз тривають і на околицях Лисичанська та Лиману. Євген Соломін - зібрав останні новини зі східного фронту.

Успіхи нашої армії на Харківщині викликали небувалий переляк у лавах колаборантів, зрадників та ждунів на Луганщині. Адже Куп'янськ - за якусь годину їзди від луганського Сватового. Тому черги втікачів у росію шалені.

Стоят уже несколько суток. Воды нет, продукты пропадают. Мы привезли из расчета на тысячу человек. Уже все закончилось.

Проте окупанти пропускають не всіх. Зрадники та колаборанти мають пройти перевірку і без дозвільних документів на виїзд - повертатися, взяти зброю до рук чи триколор і так зустрічати Збройні сили України.

Черги на втечу подекуди - до 12 кілометрів

Счастье в данный момент. Он ужас (показує чергу з авто).

В окупованих після 24 лютого північних районах Луганщини прибічникам "руского міра" спокою більше немає.

…всем привет, сегодня-завтра будет у нас Украина! … Дай Бог! ...урааааа! …у нас все убегают! …Слава Україні! …все блокпосты убирают и убегают. …со Сватово уже все уезжают!

У Сватівському районі окупанти свою техніку закопують в селах Ковалівка та Стельмахівка. У Гончарівці в школі - військові, а за селом так само - ховають під землю техніку.

Давайте, ребята, їдьте додому! Во б**! Давайте! (техніка окупантів їде)

Над Старобільськом рашисти влаштували стрільби в чистому небі. Начебто - від чогось захищають.

О, третья! Ой, это Град, наверное. Ой, что-то сбило!

Проте така канонада ще більше підганяла колаборантів.

Повномасштабна деокупація Луганщини розпочнеться після визволення Ізюму та Лиману.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Лисичанськ ще не під контролем ЗСУ, але ми там, і працюємо. не поспішаємо! Чекаємо.

Працюють партизани - вивісили український прапор не лише в окупованій Кремінній, але і селі Піщане. Місце для прапора обрали найпримітніше - на високовольтному стовпі.

Моє село готове до приходу України! Виходжу я на город, а у мене тут майорить український прапор! Це приємно!

Український контрнаступ на Харківщині не знизив інтенсивність атак росіян на Донеччині. Противник не відмовився від наступальних планів.

Я даже не представляю с чего это нужно было жахнуть!

Ракетних обстрілів з боку російських військ зазнав Покровськ.

Це було дев'ять вибухів, дев'ять ракетних прильотів по місту. Зруйновані дома. Є, на жаль загиблі.

Окупанти обстрілювали місто шість годин поспіль. Задіювали ракети типу "Іскандер М".

Зона враження була - це приватний сектор, було розбито 22 будинки. Поліція ідентифікує постраждалих. Є загиблі. Працюють вибухотехніки та ДСНС.

У Краматорську російські терористи влучили в промислову зону. у Рай-Олександрівці снаряд впав поряд зі школою та багатоповерхівками. Жертв вдалося уникнути.

Аж шифер бл**ь поразлетался.

Ворог одночасно вдарив по Миколаївці та Слов'янську. Пошкоджено промислові об'єкти, багатоповерхівки, автозаправку, зруйновано будівлю Центру надання адміністративних послуг. У Слов'янську відомо про щонайменше одного пораненого.

Сидел на кухне, не обрушилась. Квартира зала, кухня спальня, кухня - стекла.

Під вогнем окупантів і Бахмут. Тут внаслідок обстрілів виникла масштабна пожежа.

…частина багатоповерхівок пошкоджена російськими ракетами.

Росіяни спробували провести локальні наступи на Опитне, Водяне та Первомайське. Дістали відсіч та відкотились.

Поля повністю вириті снарядами. Росіяни постійно прострілюють дорогу.

Близько двох десятків разів ворожі літаки завдавали ударів по українських позиціях на Донеччині. Випущених бомб, мін та ракет тут тисячі.

Самолеты так обстреливали, что это ужас! Три дня до сегодня обстреливали - когда утором, когда в обед. Не слышно когда он летит. И начинает стрелять.

Поліцейські продовжують вивозити людей. Коли евакуювали мешканців Вугледару, російська ракета впала позаду буса.

Олег Кирницький, інспектор Гу Нацполіції в Донецькій обл.:

Поліцейські пересуваються виключно на броньованому автомобілі, тому що після останніх обстрілів прифронтових населених пунктів ця ділянка фронту особливо небезпечна на дорогах.

Попри обстріли, поліція, рятувальники та військові продовжують евакуацію мирних громадян. Донеччину залишило понад 15 тисяч людей. Усі вони вже в безпеці.