Модульні містечка не розраховані на мінусову температуру: що робити людям [ Редагувати ]
Модульні містечка у Львові стали прихистком для тисячі переселенців. Будиночки як тимчасове житло купили поляки. Але є і мінус - вони не розраховані на холод. За мінусової температури тепла не буде навіть з обігрівачами.
Що ж робити людям? І якого виходу шукають у мерії? Христина Гашенко розповість.
Стіл, дві шафи та двоповерхові ліжка. В таких невеличких будиночках сьогодні проживає майже тисяча біженців. Серед них і Ольга із онорічною донечкою Веронікою. Із рідного Торецька виїхали місяць тому. Коли рашисти обстріляли сусідній будинок.
Ольга, переселенка із Торецька:
8 убытых и, по-моему, 11 раненых, после этого все. Муж сказал соберай вещи, уежайте.
Нині Ольга живе в кімнаті разом із своєю кумою - Юлею, та із її двома дітьми. Жінка розповідає - тут затишно і наразі тепло. Приміщення обігріває електричний обігрівач.
Прохолодно у кімнаті стає тоді, коли температура на вулиці опускається до 12ти градусів.
Ольга, переселенка із Торецька:
Просто что домик не утеплен, он как гипсокртонний поучается и зимой тут вообще нереально будет.
Аби в кімнаті було комфортно, зараз вистачає електрообігрівача.
Тамара Веремієвська, переселенка із Добропілля, Херсонської області:
Як ми підемо у дошуву купаємся, приходимо, то я його на час буквально включаю, щоб пішов тут теплий воздух і все, комната закрита - у нас тепленько.
Душ, вбиральні, як і кухня - знаходяться в інших приміщеннях містечка.
Елла Миколаївна, переселенка з Луганщини:
Все хорошо, только мира нет. Если б мир був - это самое главное, что б був мир.
На кухні під чашого візиту жінки готують котлети, кашу і оладки. Саме такі, якими жителі Балаклеї зустрічали українських бійців після деокупації.
Ці оладки для свого сина приготувала Юлія. Вони із Лисичанська 3 місяці тому втекли від рашистів.
Юлія Нетребенко, переселенка із Лисичанська:
У нас ракета попала у будинок, квартира згоріла. Нічого цілого немає. - Тобто вертатися вам нікуди? Але хочете повернутись? - Але хочемо, тому що всі родичі по різних містах, хочеться всі зустрітись в одному домі в будинку. Але це мрія поки.
Допоки Юлія, як і решта біженців чекають на звільнення своїх міст, у Львові для них зведуть теплі модульні містечка.
Любомир Зубач, заступник міського голови з містобудівництва Львова:
Ми прийняли рішення провести трансформацію цих модульних містечок і переобладнати їх таким чином. щоб в одному приміщенні були і житлові кімнати, і харчоблок, і власне душові. Туалети для того, щоб людям не треба було виходити на вулицю.
Для людей облаштують 8 двоповерхових будиночків. Туди планують переселити понад тисячу біженців. Обладнати їх допоможуть поляки. У Львів друзі-сусіди планують доставити ще 500 модульних контейнерів. Відкрити їх обіцяють на початку опалювального сезону. А частину модульних будинків, у яких зараз живуть люди, комунальники закриють до весни.
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