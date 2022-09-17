Аби в кімнаті було комфортно, зараз вистачає електрообігрівача.

Модульні містечка у Львові стали прихистком для тисячі переселенців. Будиночки як тимчасове житло купили поляки. Але є і мінус - вони не розраховані на холод. За мінусової температури тепла не буде навіть з обігрівачами.

Що ж робити людям? І якого виходу шукають у мерії? Христина Гашенко розповість.

Стіл, дві шафи та двоповерхові ліжка. В таких невеличких будиночках сьогодні проживає майже тисяча біженців. Серед них і Ольга із онорічною донечкою Веронікою. Із рідного Торецька виїхали місяць тому. Коли рашисти обстріляли сусідній будинок.

Ольга, переселенка із Торецька:

8 убытых и, по-моему, 11 раненых, после этого все. Муж сказал соберай вещи, уежайте.

Нині Ольга живе в кімнаті разом із своєю кумою - Юлею, та із її двома дітьми. Жінка розповідає - тут затишно і наразі тепло. Приміщення обігріває електричний обігрівач.

Прохолодно у кімнаті стає тоді, коли температура на вулиці опускається до 12ти градусів.

Ольга, переселенка із Торецька:

Просто что домик не утеплен, он как гипсокртонний поучается и зимой тут вообще нереально будет.

Аби в кімнаті було комфортно, зараз вистачає електрообігрівача.

Тамара Веремієвська, переселенка із Добропілля, Херсонської області:

Як ми підемо у дошуву купаємся, приходимо, то я його на час буквально включаю, щоб пішов тут теплий воздух і все, комната закрита - у нас тепленько.

Душ, вбиральні, як і кухня - знаходяться в інших приміщеннях містечка.

Елла Миколаївна, переселенка з Луганщини:

Все хорошо, только мира нет. Если б мир був - это самое главное, что б був мир.

На кухні під чашого візиту жінки готують котлети, кашу і оладки. Саме такі, якими жителі Балаклеї зустрічали українських бійців після деокупації.

Ці оладки для свого сина приготувала Юлія. Вони із Лисичанська 3 місяці тому втекли від рашистів.

Юлія Нетребенко, переселенка із Лисичанська:

У нас ракета попала у будинок, квартира згоріла. Нічого цілого немає. - Тобто вертатися вам нікуди? Але хочете повернутись? - Але хочемо, тому що всі родичі по різних містах, хочеться всі зустрітись в одному домі в будинку. Але це мрія поки.

Допоки Юлія, як і решта біженців чекають на звільнення своїх міст, у Львові для них зведуть теплі модульні містечка.

Любомир Зубач, заступник міського голови з містобудівництва Львова:

Ми прийняли рішення провести трансформацію цих модульних містечок і переобладнати їх таким чином. щоб в одному приміщенні були і житлові кімнати, і харчоблок, і власне душові. Туалети для того, щоб людям не треба було виходити на вулицю.

Для людей облаштують 8 двоповерхових будиночків. Туди планують переселити понад тисячу біженців. Обладнати їх допоможуть поляки. У Львів друзі-сусіди планують доставити ще 500 модульних контейнерів. Відкрити їх обіцяють на початку опалювального сезону. А частину модульних будинків, у яких зараз живуть люди, комунальники закриють до весни.