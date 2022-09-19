Шмигаль зустрівся з новим королем Британії та запросив до України [ Редагувати ]
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з сином померлої Єлизавети ІІ, королем Британії Чарльзом ІІІ. Зустріч пройшла в Букінгемському палаці.
Про це повідомляє Telegram голови уряду.
"Мав за честь зустрітися з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ в Букінгемському палаці. Разом із першою леді Оленою Зеленською висловили співчуття від імені президента, уряду та народу України з приводу смерті Королеви Єлизавети ІІ", - розповів він.
Також Шмигаль запросив короля до України.
"Подякували за незмінну потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто Його Величності. Підкреслив, що український народ був би радий у майбутньому вітати Короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні", - додав він.
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