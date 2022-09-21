Макрон зробив шокуючу заяву про путіна [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Франції Еммануель Макрон закликав світ максимально тиснути на російського президента володимира путіна.
Про це повідомляє BFM TV.
"Рішення Володимира Путіна, який сьогодні оголосив про мобілізацію резервістів, ведуть до подальшої ізоляції росії", - заявив Макрон.
Президент Франції вважає, що рф все більше поринає у війну проти України. Тому він закликав чинити максимальний тиск на путіна, щоб він поклав край цій війні, яка не має сенсу.
Також Макрон привітав заяви Китаю та Індії, які закликали до припинення вогню в Україні. Лідер Франції обговорив ситуацію на ЗАЕС з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
"Тому росія все більше ізольована і бере участь у війні, якої тільки вона хоче, і яка є незаконною та нелегітимною", - додав наостанок французький лідер.
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