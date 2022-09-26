Нафта Brent опустилася нижче за $83 вперше з 11 січня [ Редагувати ]
Ціна нафти марки Brent на Лондонській біржі ICE опустилася нижче за $83 за барель. Востаннє така ціна була зафіксована 11 січня 2022 року. Вартість листопадових ф'ючерсів на WTI падала на 2,6% - до $76,69 за барель.
26 вересня директор американського нафтотрейдера Vitol повідомив, що США постачатимуть Європі понад 1 млн барелів нафти на день замість російської.
До вторгнення в Україну на Євросоюз припадало понад 60% експорту російської нафти. У 2021 році ЄС отримував з рф 2,2 млн барелів нафти на добу, а також 1,2 млн барелів нафтопродуктів. У рамках санкцій ЄС запровадив ембарго на російську нафту, яке набуде чинності 5 грудня.
У вересні Центробанки кількох країн підвищили базові ставки. Федеральна резервна система (ФРС) США підвищила її до 3-3,25% річних, Банк Англії - до 2,25%, Національний банк Швейцарії - до 0,5% річних.
Востаннє значне зниження ціни на нафту марки Brent було зафіксовано 7 вересня. За день вона впала на 4,21% до $89 вперше з лютого.
Нагадаємо, з 5 грудня країни G7 та ЄС заборонять морські перевезення російської нафти.
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США разом з країнами G7 та Євросоюзу запровадять заборону на морські перевезення російської нафти 5 грудня, заборону на перевезення нафтопродуктів морським шляхом - 5 лютого 2023 року. Про це йдеться у попередньому посібнику з застосування граничних цін на російську нафту Мінфіну США
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