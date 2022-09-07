Ціна нафти опустилася нижче $90 вперше з початку лютого [ Редагувати ]
Ціна бареля нафти Brent у середу, 7 вересня, опустилася нижче $90. Це стало мінімальним значенням з початку лютого. Про це свідчать дані ICE Futures.
У ході торгової сесії ціна на європейську нафту опустилася більш ніж на 3%, в окремі моменти падала нижче $89. На закриття торгів вартість бареля Brent становила $87,97.
Таким чином вартість нафти Brent поновила семимісячний мінімум. Її котирування опускалися нижче за $90 за барель, втративши за сім днів 13%.
Вартість північноамериканської нафти WTI опускалася нижче $83 за барель, торги закрилися на відмітці $84. Вартість російської нафти Urals знизилася на 4,8%, до $69 за барель - мінімуму з середини серпня.
Нафта дешевшає в очікуванні підвищення відсоткових ставок у США та уповільнення глобального економічного зростання. Вранці 7 вересня Китай опублікував статистику, з якої випливало, що країна скоротила імпорт нафти в серпні на 9,4% порівняно з серпнем 2021 року.
Нагадаємо, що на початку місяця країни ОПЕК+ вирішили скоротити квоту видобутку на 100 тис. барелів на добу.
по темі
Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) домовились запровадити обмеження ціни на нафту з Росії. Відповідна спільна заява опублікована на сайті уряду Великої Британії. Обмеження цін розроблено для зниження доходів Росії та її здатності "фінансувати свою агресивну війну", обмежуючи при цьому вплив війни в Україні на світові ціни
Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ погодила повернення до серпневих параметрів угоди. Таким чином у жовтні видобуток нафти буде скорочено на 100 тис. барелів на день. Про це йдеться у заяві за підсумками засідання ОПЕК+
Вартість вересневого ф'ючерсу природного газу на хабі TTF у Нідерландах впала до $2 539 за 1 тис. куб. м або 245 євро за МВт/год. З початку 30 серпня подешевшав більш ніж на 10%, свідчать лондонська біржа ICE
Ціни на газ у Європі впали на 17% за підсумками торгів 29 серпня. Минулого тижня ціни на газ у Європі досягли $3 500 за 1 тис. куб. м на тлі повідомлень про зупинення постачання газу "Північним потоком" через "ремонт". До 26 серпня ціни на газ стали знижуватися. Як писав Bloomberg, це відбувалося через швидке заповнення підземних сховищ газу
Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання. Обставини події зараз з'ясовуються