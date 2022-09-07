Ціна бареля нафти Brent у середу, 7 вересня, опустилася нижче $90. Це стало мінімальним значенням з початку лютого. Про це свідчать дані ICE Futures.

У ході торгової сесії ціна на європейську нафту опустилася більш ніж на 3%, в окремі моменти падала нижче $89. На закриття торгів вартість бареля Brent становила $87,97.

Таким чином вартість нафти Brent поновила семимісячний мінімум. Її котирування опускалися нижче за $90 за барель, втративши за сім днів 13%.

Вартість північноамериканської нафти WTI опускалася нижче $83 за барель, торги закрилися на відмітці $84. Вартість російської нафти Urals знизилася на 4,8%, до $69 за барель - мінімуму з середини серпня.

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Нафта дешевшає в очікуванні підвищення відсоткових ставок у США та уповільнення глобального економічного зростання. Вранці 7 вересня Китай опублікував статистику, з якої випливало, що країна скоротила імпорт нафти в серпні на 9,4% порівняно з серпнем 2021 року.

Нагадаємо, що на початку місяця країни ОПЕК+ вирішили скоротити квоту видобутку на 100 тис. барелів на добу.