Окупанти двічі за ніч обстріляли Миколаїв [ Редагувати ]
За ніч проти вівторка, 27 вересня, окупанти двічі обстріляли Миколаїв. Про це повідомляється у Telegram мера міста Олександра Сєнкевича.
Прильоти були у різних районах міста.
Поки що відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу.
Прошу всіх бути максимально обережними! Не публікуйте в соцмережах адреси прильотів! Більше інформації повідомлю вам за кілька годин.
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