7 вересня 2022 року відбулася перша осіння презентація новинок Apple. Особливо очікуваним став випуск новенького iPhone 14. Було представлено чотири модифікації смартфона. З 16 вересня вони вже надійдуть у продаж. Шанувальники "яблучної" продукції зраділи кардинально оновленому дизайну, потужному процесору та збільшеній ємності акумулятора. Новий Айфон - символ статусу, гарного смаку та надійний помічник. Про ці та інші фішки - читайте нижче.

Нові стильні рішення

Дизайн Айфона залишався практично однаковим протягом останніх п'яти років. Цього року відбулися довгоочікувані зміни для iPhone 14 Pro-версій. "Чубчик", що вже став звичним, зник, а на його місці з'явилася прямокутна крапля, яка виконує функції відображення повідомлень Dynamic Island. Більше ніяких спливаючих вікон на половину екрана. У Dynamic Island ви можете керувати дзвінками, програванням мелодій та іншими функціями.

Також порадувала поява нового відтінку. Тильна сторона базової і Plus-версії буде глянсовою, а професійних - матовою. На iPhone 14 підійде чохол з 13-ї моделі.

Збільшений об'єм пам'яті, автономність і потужний чип

Ідеальний смартфон - це мінімум незручностей і максимум продуктивності. Подивимося, як ці потреби задовольняються з iPhone 14:

Вбудована пам'ять. З новинкою від Apple ви забудете про гальмування смартфона і відсутність вільного місця. Проблему переповненої пам'яті вирішено, адже можна вибрати пристрій з об'ємом на 1 ТБ. Необхідні файли зберігатимуться в одному місці - у вашому гаджеті, який завжди під рукою.

Ємний акумулятор. Завдяки йому, а також режиму економії заряду Smart Data збільшився час автономної роботи. Тепер не доведеться часто підключати смартфон до мережі. Є підтримка швидкої та бездротової зарядки.

Потужний процесор. Моделі з приставкою Pro отримають по-справжньому новий чип A16 Bionic. Фірмові "яблучні" процесори славляться високою продуктивністю.

Якщо ви цінуєте практичність, надійність і простоту використання, Айфон 14 - ваш вибір.

Неймовірні фотознімки та відео

Камера - справжня гордість цього смартфона. Якщо ви шанувальник якісної зйомки, з Айфон 14 не знадобиться професійний фотоапарат. Роздільна здатність основної камери в Pro-версії становить 48 Мп, а ультраширокої і телеоб'єктива - 12 Мп. Базовий iPhone 14 отримав два модулі по 12 Мп. Особливість моделі - збільшені показники світлосили. Це означає, що в темний час доби камера вловлює більше світла, і знімки вийдуть більш чіткими, яскравими. Компанія також приділила увагу стабілізації фото і відео: вона помітно покращилася.

Відеозйомка тепер доступна у форматі 4K. Ефект боке і фокус - на висоті. На селфі-камеру можна робити якісні групові та поодинокі фотознімки. Також вона відповідає за розпізнавання обличчя за технологією Face ID. Записати відеоролики і навіть зняти повноцінний фільм можна у двох форматах - Slow-mo і TimeLapse.

Продукція Apple славиться передовими технологіями та інноваціями, протягом десятиліть не здає позицій популярності. Пристрої зручні, практичні та елегантні, а кожна нова модель тільки вдосконалюється. iPhone 14 - мрія кожного прихильника пристроїв бренду. Щоб придбати новинку, зайдіть на Comfy.ua.

