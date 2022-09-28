ЗСУ зміцнюють позиції біля Лимана та звільняючи нові населені пункти - ISW [ Редагувати ]
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У зведенні про становище на фронті американський Інститут вивчення війни повідомив, що українські сили зміцнюють позиції біля Лимана на Донеччині і продовжують наближатися до цього міста, звільняючи нові населені пункти.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
У районі Лимана тривають запеклі бої, і українські військові, судячи з повідомлень з фронту, близькі до того, щоб перерізати останні шляхи постачання російського угруповання, що діє там, і взяти його в оперативне оточення.
Експерти ISW пишуть з посиланням на українські джерела, що протягом 26 та 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лиману.
Крім того, американський інститут повідомляє, посилаючись на російські джерела, що українська артилерія тримає під вогневим контролем останню дорогу для постачання російських військ у місті через Сватово, Макіївку та Терни. Українські розвідувальні та диверсійні групи вже помічені у містах Торське та Ямпіль на південний схід від Лиману.
Про ситуацію в районі Бахмута (єдиного українського міста, де російські війська роблять активні наступальні дії) у зведенні ISW сказано, що 27 вересня ці атаки закінчилися невдачею.
Експерти інституту цитують репортаж журналістів газети New York Times, які, посилаючись на українських військових, пишуть про дії на бахмутському фронті "ЧВК Вагнера". За даними журналістів, "вагнерівці" використовують ув'язнених, які вирушили на війну, як гарматне м'ясо, і ті часто здаються в полон української армії.
Деякі інші висновки зі зведення ISW:
- 30 вересня володимир путін, ймовірно, оголосить про анексію окупованих українських територій після фальсифікованого референдуму.
- російські війська, згідно з повідомленнями, відправляють щойно мобілізованих військовослужбовців Західного військового округу до Херсонської та Харківської областей без навчання.
- російські війська завдали дуже серйозної шкоди українському летовищу у Кривому Розі і постійно продовжують обстріли півдня України.
- Влада рф готує насильницьку мобілізацію мешканців підконтрольних їм українських територій, які можуть бути найближчим часом анексовані.
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