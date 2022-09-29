Контрнаступ ЗСУ показали на інтерактивній карті [ Редагувати ]
У четвер, 29 вересня, було опубліковано інтерактивну карту контрнаступу ЗСУ за останній тиждень. Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Успішні дії ЗСУ не зупинилися в Харківській області, а перейшли й на Луганську. Поточна ситуація може відрізнятися від зображеної на карті.
Зокрема, українські військові продовжують успішні наступальні операції на схід від річки Оскіл та оточують угруповання росіян у Лимані на Донбасі.
Також українська армія почала визволяти Луганську область.
Крім того, сили оборони сковують ворога і на Херсонському напрямку, тримаючи під вогневим контролем переправи через Дніпро.
Тим часом новомобілізовані росіяни вже почали потрапляти в полон наших бійців, оскільки російське командування кинуло на фронт "підкріплення" навіть не підготувавши його.
по темі
За минулу добу, 10 вересня, Збройні сили України завдали 10 авіаударів по противнику і виконали 350 вогневих завдань
Вночі 11 вересня у Миколаєві прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті та області
У п'ятницю, 9 вересня, з'явилася офіційна інформація про те, що ЗСУ звільнили від окупантів Волохів Яр
У скрутному становищі вони біля Лиману. Наші Збройні сили можуть взяти російські війська в котел. Такі дані наводить американський інститут вивчення війни. Останні новини зі східного фронту зібрав Євген Соломін.
Пережити зиму. В умовах енергетичного шантажу росії. Зараз - це надзавдання і для Європи, і для України. Але в нас ситуація ускладнена ще й руйнуваннями. Сотні тисяч українців - без даху над головою. Інші самотужки лагодять розбиті оселі.