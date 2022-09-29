У четвер, 29 вересня, було опубліковано інтерактивну карту контрнаступу ЗСУ за останній тиждень. Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Успішні дії ЗСУ не зупинилися в Харківській області, а перейшли й на Луганську. Поточна ситуація може відрізнятися від зображеної на карті.

Зокрема, українські військові продовжують успішні наступальні операції на схід від річки Оскіл та оточують угруповання росіян у Лимані на Донбасі.

Також українська армія почала визволяти Луганську область.

Крім того, сили оборони сковують ворога і на Херсонському напрямку, тримаючи під вогневим контролем переправи через Дніпро.

Тим часом новомобілізовані росіяни вже почали потрапляти в полон наших бійців, оскільки російське командування кинуло на фронт "підкріплення" навіть не підготувавши його.