Папа Римський назвав війну в Україні "третьою світовою" [ Редагувати ]
Папа Римський Франциск називав війну в Україні "третьою світовою". Понтифік заявив, що у цьому конфлікт жертвою є лише Україна. Про це повідомляє La Civiltà Cattolica.
Папа Франциск у розмові з єзуїтами у столиці Казахстану прокоментував війну, яку розв'язала росія.
Триває війна, і я думаю, що є помилкою думати, що це ковбойський фільм, у якому є добрі і злі… Помилкою є також думати, що це війна між росією та Україною, та й усе. Ні. Ця війна є світовою війною.
Він назвав Україну жертвою і заявив, що хотів би поміркувати, чому війні не запобігли. Папа зазначив, що імперіалізм, який існує в росії, застосовує силу, коли відчуває загрозу або перебуває в занепаді.
Він (імперіалізм - ред.) реагує, вважаючи, що вирішенням буде розпочати війну, щоб покращити своє становище, а також щоби продавати та випробовувати зброю.
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