Газ - відкачати, газогони - демонтувати. Німецькі екологи закликають уряд Німеччини очистити Балтійське море від російських труб. Кажуть, через три розриви на трубопроводі "Північний Потік" може статися кліматична катастрофа. І хоча точної причини аварій на магістралі ще не встановили, урядовці з Німеччини та США заявляють, інцидент - диверсія. І цю версію можна було б піддати сумніву, якби не четверта вже за рахунком аварія, каже моя колега з Німеччини Тетяна Логунова. Її матеріал далі.

Спочатку їх було три, тепер чотири. Паливо із системи трубопроводів "Північний Потік" тепер витікає у Балтійське море одразу з чотирьох пробоїн. Місце останнього витоку виявила берегова служба Швеції під час патрулювання. Йдеться про збурення діаметром 200 метрів.

Йоганн Норрман, керівник берегової служби Швеції:

З моменту виявлення витоків газу ситуація не змінилася. Паливо продовжує витікати. Ми мали контакт з представниками компанії-оператора газогонів. Їх прогноз такий - витік газу уповільниться 2-го жовтня, тобто у неділю.

Не чекати, а негайно відкачувати газ і рятувати довкілля закликають екологи. Якщо цього не зробити, в атмосферу можуть потрапити 300 тисяч тон метану. Цей газ у 25 разів шкідливіший для клімату, ніж викиди вуглецю.

Саша Мюллер-Креннер, керівник німецької екологічної організації Deutsche Umwelthilfe:

Газ треба відкачати якомога швидше. Незалежно від того, кому формально належить паливо. Це можна зробити як з російської, так і з німецької сторони. Ми поки не бачимо, щоб хтось почав відкачку, тому закликаємо політиків втрутитися.

Ну а потім російські газогони екологи пропонують демонтувати.

Саша Мюллер-Креннер, керівник німецької екологічної організації Deutsche Umwelthilfe:

Ми вважаємо, що ці газогони ніколи більше не повинні запрацювати. А отже їх треба розібрати. Не можна допустити, щоб на дні моря, де своя екосистема, роками лежали промислові труби. На мою думку, за демонтаж має відповідати "газпром". Ми піднімемо цю тему, як тільки завершиться війна в Україні.

І такий сценарій цілком реалістичний.

Замість двох газогонів - купа металобрухту. В результаті диверсії перший і другий "Північні потоки" можуть стати повністю непридатними для прокачки палива. Про таке пишуть німецькі ЗМІ, з посиланням на висновки спецслужб Німеччини. А все тому, що ремонтувати пробоїни зараз ніхто не буде. А отже в трубопроводи потрапить солона вода, яка призведе до іржі.

Після вибухів у Балтійському морі Єврокомісія хоче перевірити готовність країн ЄС до подібних диверсій. Для цього проведуть стрес-тести критичної інфраструктури. Швеція, Данія та Норвегія вирішили не чекати і вже посилили охорону цих об'єктів.

Йонас Гар Стьоре, прем'єр Норвегії:

У нас немає інформації про те, що нині щось загрожує нафтовим та газовим обʼєктам нашої країни. Але ми вирішили посилити їх охорону.

У здійсненні вибухів поки нікого офіційно не звинуватили. Утім, головний підозрюваний - це росія. За розпорядженням кремля, кажуть експерти, вибухівку могли закласти водолази або підводні дрони. А ЗМІ повідомляють - в районі газових витоків були помічені кораблі забезпечення ВМФ росії та підводні човні. Однак, чи мають вони відношення до інциденту, поки невідомо.

Джон Лаф, експерт СHATHAM HOUSE:

Можливо, це була спроба росії сигналізувати країнам НАТО, союзникам України, що у неї є потенціал зробити подібне. І ці події співпали з відкриттям нового норвезького газогону до Польщі. Я би сказав, це дивовижний збіг.

У росії, звісно, усі підозри назвали абсурдними. І для переконливості порушили кримінальну справу. За статтею "міжнародний тероризм".