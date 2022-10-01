У районі Лимана в оточенні перебувають понад 5 тисяч російських окупантів. Вони звернулися до керівництва з проханням вийти, але отримали відмову.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Військові росії, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва з проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тисяч військових рф", - повідомив Гайдай.

За словами начальника Луганської ОВА, російські війська намагатимуться прорватися з оточення або здадуться в полон.

При цьому він зазначив, що майже всі шляхи відходу та підвезення боєприпасів перекрито українськими військами.

Як повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, операція з оточення загарбників біля Лимана знаходиться "на етапі завершення".