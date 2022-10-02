США допоможуть Україні відновити контроль над своєю територією - Блінкен [ Редагувати ]
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Він пообіцяв Києву підтримку щодо відновлення контролю над своєю територією. Про це йдеться у заяві Держдепу.
Держсекретар повторив послання президента Байдена про те, що США завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України і ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією шляхом зміцнення її позицій у військовому та дипломатичному відношенні.
Сторони обговорили надання військової допомоги Україні від відбиття російської агресії. У повідомленні наголошується, що Вашингтон раніше схвалив Києву транш у розмірі $1,1 млрд. Крім цього, сторони обговорили вивезення українського зерна.
Нагадаємо, Сенат США схвалив допомогу Україні у розмірі $12,4 млрд.
по темі
Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І попередив про наслідки у разі підтримки росії у бойових діях в Україні. Про це йдеться у заяві глави пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса
У суботу, 1 жовтня, набув чинності закон США про ленд-ліз для України
Президент росії володимир путін на церемонії підписання договорів за підсумками так званих "референдумів" про приєднання окупованих територій України заявив, що "англосаксам мало санкцій, вони перейшли до диверсій". За його словами, Захід організував вибухи на трубопроводах "Північного потоку".
Державний департамент США звернувся до американських громадян із закликом негайно виїхати з росії. Росія може відмовити у визнанні громадянства США особам з другим громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їх виїзду з Росії та закликати осіб з другим громадянством на військову службу
Президент США назвав дії росії в Україні "безсоромним порушенням основних принципів статуту ООН". І запевнив, що країни Заходу продовжать демонструвати солідарність з Україною та протистояти вторгненню росії