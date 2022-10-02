Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Він пообіцяв Києву підтримку щодо відновлення контролю над своєю територією. Про це йдеться у заяві Держдепу.

Держсекретар повторив послання президента Байдена про те, що США завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України і ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією шляхом зміцнення її позицій у військовому та дипломатичному відношенні.

Сторони обговорили надання військової допомоги Україні від відбиття російської агресії. У повідомленні наголошується, що Вашингтон раніше схвалив Києву транш у розмірі $1,1 млрд. Крім цього, сторони обговорили вивезення українського зерна.

Нагадаємо, Сенат США схвалив допомогу Україні у розмірі $12,4 млрд.