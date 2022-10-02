В Індії перекинувся у ставок трактор із причепом. В результаті загинули 26 людей, ще 16 отримали поранення. Про це повідомив телеканал NDTV.

Інцидент стався у Канпурі, штат Уттар-Прадеш. У причепі було півсотні людей, які поверталися з релігійної церемонії в одному з місцевих храмів. Водій не впорався з керуванням, через що трактор разом із причепом впав у ставок.

У результаті загинули щонайменше 26 людей, ще 16 постраждали. Більшість загиблих і постраждалих - жінки та діти.

Нагадаємо, в Індонезії на футбольному матчі загинуло 127 людей.