В Індії 26 людей загинули через падіння трактора у ставок (відео) [ Редагувати ]
В Індії перекинувся у ставок трактор із причепом. В результаті загинули 26 людей, ще 16 отримали поранення. Про це повідомив телеканал NDTV.
Інцидент стався у Канпурі, штат Уттар-Прадеш. У причепі було півсотні людей, які поверталися з релігійної церемонії в одному з місцевих храмів. Водій не впорався з керуванням, через що трактор разом із причепом впав у ставок.
У результаті загинули щонайменше 26 людей, ще 16 постраждали. Більшість загиблих і постраждалих - жінки та діти.
Нагадаємо, в Індонезії на футбольному матчі загинуло 127 людей.
по темі
Іронія в тому, що Пускепаліс розбився у броньованому "Форд Транзит", який збирався відправити на Донбас для бойовиків-сепаратистів
Внаслідок ДТП з маршруткою та Mercedes на Повітрофлотському проспекті в Києві постраждали 23 пасажири автобуса
ДТП сталася у провінції Гуйчжоу на півдні Китаю. Автобус перекинувся на швидкісній автомагістралі в Цяньнань-Буї-Мяосському автономному окрузі рано-вранці сьогодні, 18 вересня. У результаті загинули 27 людей, ще 20 отримали поранення. Як уточнили в поліції, загалом у автобусі було 47 осіб
У ПАР сталася ДТП за участю шкільного автобуса, мікроавтобуса та вантажівки. За інформацією телеканалу eNCA, у результаті загинула 21 людина, з них 19 школярів у віці від 5 до 12 років
Президент Володимир Зеленський потрапив у ДТП. Про це повідомив його спікер Сергій Никифоров. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що влада країни дуже серйозно ставиться до витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2". За її словами, ці аварії важко назвати збігом. Стався "величезний витік газу" і він триває,