Вони несли смерть, а тепер є артоб'єктами. У Черкасах художниця Катерина Заріцька розписує знешкоджені гільзи від ракет на інші залишки ворожої зброї. У візерунках майстриня поєднала традиційні розписи скринь із Черкащини та авторський стиль. Готові вироби дарує або віддає на благодійні аукціони, щоб підтримати українських бійців та їх родин. Більше про мистецтво під час війни - у наступному сюжеті.

Катерина показує найбільший снаряд, який їй довелось розписувати. Залишки ворожої зброї прикрашають біло-червоні квіти та традиційні для Черкащини візерунки. Нашій знімальній групі майстриня показує, як перетворює знаряддя вбивства на мистецтво.

Спочатку маркером наношу малюнок, а потім поверху наношу фарбу.

Як саме уквітчати ці уламки, дівчина вирішує вже в процесі роботи. Розмалювати один такий снаряд може за день. Працювати не на папері чи полотні вже звикла - адже уламки зброї перетворює на артоб'єкти з початку російсько-української війни 2014 року.

В принципі нічим не відрізняється від малювання на звичайному папері, хіба тим, що композиція така об'ємна, на круглу форму накладається.

Мистецтво покликане нести світло і навіть у страшні часи художники продовжують творити. Такі розмальовані снаряди й гільзи вже не лякатимуть людей, переконана Катерина.

Катерина Заріцька, художниця:

Гільза - це такий інструмент, який завдає дуже багато болю всім людям, всім українцям. Складно і водночас просто, бо я вже знаю, що цей снаряд точно не зможе нікого вбити й нашкодити. Квіти допомагають знешкодити знаряддя вбивства, бо квіти - це символ життя і білий колір - символ миру.

Кілька розписаних гільз дівчина передала і в черкаський патріотичний музей, який діє з початку російсько-української війни.

Розписала гільзи для вашого музею черкаським розписом, яким раніше розписували скрині на Черкащині, супер, дійсно дуже гарно.

У музеї подарунку радіють. Серед понад тисячі експонатів, переконані тут, вони стануть окрасою колекції. А ще нагадуватимуть українцям про надважливе - що перемога за нами.

Олексій Святненко, власник Черкаського патріотичного музею:

Після війни завжди є спокій, є якісь добрі речі, так само і смерті, хтось вмирає, хтось народжується, ці речі, які з'являються в музеї, вони спонукають людей і мене розуміти, що ми повинні іти вперед.

Катерина ж продовжує розписувати залишки зброї. Найбільший розмальований снаряд згодом продадуть з благодійного аукціону у Польщі.