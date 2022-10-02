росія почала активніше використовувати в Україні дрони-камікадзе ZALA "Ланцет-1" та "Ланцет-3". Це може бути пов’язане з постачання Україні Switchblade 600.

Про це повідомляє волонтерська розслідувальна спільноста InformNapalm.

"За їх допомогою ССО рф намагаються завдавати удари по місцях, де на їх думку знаходяться скупчення боєприпасів, наприклад, по зелених ящиках від снарядів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в спільноті, наразі не відомо скільки у рф є "Ланцетів", але їх поява на фронті ймовірно пов'язана зі спробою командування ЗС рф симетрично відреагувати на новини про постачання Україні так званих "летючих джавелінів" - Switchblade 600.

"Водночас використання іранських дронів-камікадзе, які називають "летючими мопедами" носить більш масовий характер, росіяни їх використовують по об'єктах інфраструктури", - констатують в InformNapalm.