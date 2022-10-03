У понеділок, 3 жовтня, з полону окупантів було звільнено гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Про це повідомляє "Енергоатом" у Telegram.

Наразі він знаходиться на підконтрольній Україні території.

За даними компанії, росіяни викинули Мурашова на підконтрольну Україні територію 3 жовтня увечері. Зараз він знаходиться у Зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у Запоріжжі.

При цьому в "Енергоатомі" зазначають, що звільнили гендиректора ЗАЕС завдяки широкому висвітленню події та зусиллям голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Пізніше "Енергоатом" оприлюднив перше фото Мурашова після визволення з російського полону.