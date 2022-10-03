Україна тримається на волонтерах. Від початку російської агресії ще 2014 року цей факт став незаперечним. Годі й казати, що від 24 лютого волонтери працюють не покладаючи рук, опоряджуючи армію, медиків, допомагаючи громадянам. І кінця цій роботі поки не видно, тому і розповіді про історії волонтерів не завершуються. Одна з них - історія айті-фахівця з Дніпра, який не зміг залишитися осторонь.

Мы находимся на Донецком направлении, в районе Головки. В списки мы подавали две солнечные панели, медикаменты в количестве по возможности, аптечки 28 штук и мобильние души, в количестве тоже по возможности.

Десятки дзвінків на день приймає Денис від військових. Потреби різні - від медикаментів і до дронів, генераторів та автівок. Сам чоловік працює в айті-галузі. Коли розпочалось повномасштабне російське вторгнення, він був у США, але далі там знаходитися не міг. Бо його родина - в Маріуполі. 8 березня Денис вже перетинав кордон з Україною і не з порожніми руками.

Денис Грецький - голова благодійного фонду:

У меня был с собой чемодан с бронежилетами, на мне было 2 бронижелета, на мне была здоровенная куртка, и я переходил через пешую границу возле Ужгорода, ко мне подошёл наш пограничник и на ухо сказал:"Бронежилеты через эту границу больше не вози".

На собі Денис більше нічого не перевозив. Адже як тільки вдалося вивезти родину з окупованого Маріуполя, він почав волонтерити - гуманітарну допомогу заводив з Європи літаками - від амуніції і до аптечок. Приміром, розповідає, в одному ящику 12 аптечок, а перша партія була у 3 тисячі штук.

Денис Грецький - голова благодійного фонду:

В один момент, когда тут нужны были аптечки, был пик их не хватало, мы заказали слишком много аптечек и в них находился бетодин, спрей. Его общая цена выросла в среднем на 15 процентов из-за нас. Сейчас она выровнялась, все хорошо, там мы больше не будем покупать.

Аптечки комплектував також самостійно - військового досвіду не має, але до ідеального наповнення допомогли дійти самі захисники. За основу взяли набір гірський рятувальників - це турнікет, бандаж, гелі, які допомагають при опіках, тактичні ножиці, кілька ковдр і засоби стерилізації. А ще аптечки доукомплектовують по спецзамовленню від військових.

А ще інгалятори для астматиків та глюкометри для діабетиків. Проте не обійшлося і без халеп.

По сути это был набор для фельдшера для окопа, стоимостью примерно 700 евро. Эти набори остались на одну ночь на границе и их растащили у нас. А что пришло? По факту ну вот вата пришла.

Також волонтери налагодили постачання сонячних панелей. Їх військові розбирають миттєво, можна зарядити від телефона - до автомобільного акумулятора.

Можна зарядить павер-банк, рации тут есть, в комплекте все переходники уже есть тут, видите. Это для аакамулятора. Тут у нас был ряд с взрослыми памперсами, вот он тут заканчивался и до конца.

Це Денис показує майже спорожнілу кімнату, де зберігається особиста гігієна. Тут від дитячого харчування, яке видають біженцям і бійцям для поповнення вітамінів, і до памперсів, як дитячих, так і дорослих для прифронтових шпиталів. Сьогодні волонтери працюють над поповненням запасів. А поки закривають нагальні потреби бійців. Все, що в багажнику, вже сьогодні поїде на передову.

Отправится детское питание для бойцов, душ отправится одноразовый, сухпайки с правильными датами, а не как у орков? и сегодня приедет боец за дроном, он будет заниматся скидом.

Чи мають ще волонтери сили та можливості допомагати? На це питання Денис відповідає швидко, навіть не розмірковуючи.

Денис Грецький - голова благодійного фонду:

Представьте, Вы едете в сторону Авдеевки и там медицина есть, но у людей там алергия, как у них там нет света или перебои. Как Вы себя будете чувствовать.

То ж як і бійці на передовій, волонтери триматимуть свій фронт до перемоги.