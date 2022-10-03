"ЗСУ досягають своїх стратегічних цілей" - Пентагон [ Редагувати ]
Помічник міністра оборони США з міжнародної безпеки Селеста Валландер заявила про те, що силам ЗСУ зараз вдається досягати своїх стратегічних цілей – вести контрнаступні дії у Харківській, Херсонській та Донецькій областях.
Про це заявила вона сказала під час виступу у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.
Що ми спостерігаємо зараз? По-перше, приголомшливий успіх на передовій у Харківській області, а також ключові стратегічні успіхи українських сил у Донецькій та Луганській областях, зокрема, нещодавнє повернення контролю над містом Лиман.
Вона також наголосила, що захоплення Лимана суттєво вплине на здатність росії переміщати та забезпечувати свої сили на передовій.
За її словами, третя ціль України - це витіснити російські війська на лівий берег Дніпра в Херсонській області. І для росії це буде значною поразкою, тому що ще більше видаляє її прагнення захопити Одесу, про що вона заявляла раніше. Україні ж це надає найкращу оборонну позицію перед зимою.
Зараз Україна, схоже, на шляху досягнення всіх стратегічних цілей. Але це вимагає, хочу наголосити, продовження військової допомоги з боку США та міжнародної спільноти.
по темі
До кінця 2022 року Збройні сили України відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого
Білий дім назвав "референдуми", які організує росія, образою принципів суверенітету та територіальної цілісності
Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн заявила, що країна готова зробити ціну війни для росії нестерпною
У понеділок, 3 жовтня, окупанти атакували Сумську область
У вівторок, 4 жовтня, США планують оголосити про новий пакет допомоги Україні