Помічник міністра оборони США з міжнародної безпеки Селеста Валландер заявила про те, що силам ЗСУ зараз вдається досягати своїх стратегічних цілей – вести контрнаступні дії у Харківській, Херсонській та Донецькій областях.

Про це заявила вона сказала під час виступу у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

Що ми спостерігаємо зараз? По-перше, приголомшливий успіх на передовій у Харківській області, а також ключові стратегічні успіхи українських сил у Донецькій та Луганській областях, зокрема, нещодавнє повернення контролю над містом Лиман.

Вона також наголосила, що захоплення Лимана суттєво вплине на здатність росії переміщати та забезпечувати свої сили на передовій.

За її словами, третя ціль України - це витіснити російські війська на лівий берег Дніпра в Херсонській області. І для росії це буде значною поразкою, тому що ще більше видаляє її прагнення захопити Одесу, про що вона заявляла раніше. Україні ж це надає найкращу оборонну позицію перед зимою.