Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
За минулу добу, 3 жовтня, сили ЗСУ ліквідували ще 370 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 800 військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати росії на 4 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 60800 (+370) осіб ліквідовано;
- танків - 2424 (+44);
- бойових броньованих машин - 5018 (+27);
- артилерійських систем - 1407 (+2);
- РСЗВ - 340 (+2);
- системи ППО - 177 (+1);
- літаків - 266 (+1);
- вертольотів - 228 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1028 (+2);
- крилаті ракети - 246 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3823 (+12);
- спеціальної техніки - 131 (+0).
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