За минулу добу, 3 жовтня, сили ЗСУ ліквідували ще 370 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 800 військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати росії на 4 жовтня орієнтовно склали: